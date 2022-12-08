Многим поклонникам певицы Аллы Пугачёвой кажется, что она не могла переехать в Израиль насовсем, и она непременно должна будет снова вернуться в Москву.
Такого же мнения придерживается заслуженный артист Крыма Даниил Калатура. Он уверен, что почитатели Пугачёвой смогут увидеть звезду в России в самом ближайшем будущем.
Артист рассказал, что на Новый год Примадонна точно будет в России.
"У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет", — сказал Калатура, которого цитирует Teleprogramma. pro.
Артист отметил, что уверен в любви Пугачёвой к родине, и добавил, что её выступления по-прежнему пользуются спросом.
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