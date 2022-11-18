Появился список артистов, которых больше всего ждут жители России на экранах ТВ на Новый год. Алла Пугачёва лидирует, несмотря ни на что.
В Сети появился рейтинг самых желанных артистов, которых россияне мечтают видеть в новогодние праздники.
Пятёрку народных любимцев возглавляют Николай Басков, Алла Пугачёва, SHAMAN (Ярослав Дронов), Полина Гагарина, Юлия Зиверт.
Список прокомментировала Ксения Собчак. Она отметила, что люди по-прежнему хотят видеть Пугачеву.
"Можно сколько угодно ныть про нафталиновый телек, но русский народный свошный рэпер Шаман не потеснил ни Баскова, ни Аллу", — написала журналистка в своём микроблоге.
Ранее Алла Пугачёва и Максим Галкин публично обменялись признаниями в любви.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.