Иван Ургант планирует "выпрыгнуть из-под юбки" во время "Золотого Граммофона"

У телеведущего Ивана Урганта и в мыслях нет как-то "отомстить" организаторам музыкальной премии "Золотой Граммофон" за то, что они впервые за последние 15 лет не сделали его ведущим мероприятия.

Шоумен рассказал, что в этом году конкретно на его месте в роли ведущей будет Екатерина Скулкина, а не юморист Вадим Голыгин.

Также Ургант поиронизировал по поводу возможного сюрприза, который он "планирует" устроить на сцене Кремля.

"Я такого слова не знаю: "мстить". При этом я прошу не подтасовывать факты: меня заменяет Екатерина Скулкина, а Вадим Галыгин может заменять, кого хочет. Не планирую ли я неожиданно появиться на сцене Кремля? Планирую. Я сейчас выбираю, из-под юбки какой исполнительницы выскочить в самый неожиданный момент", — пошутил Ургант в беседе с "НСН".

Ранее было объявлено, что вести премию "Золотой Граммофон" в уходящем 2022 году будут Вадим Голыгин и Екатерина Скулкина.

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«Золотой Граммофон 2020»