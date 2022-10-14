Светлаков заступился за Урганта: "Головы остынут и придёт понимание"

Ивана Урганта критикуют за то, что он якобы эмигрировал в Израиль в трудный для страны период. Комик Сергей Светлаков защитил своего соратника по фильмам "Ёлки".

Ургант не рвёт отношения с Россией. Его периодически видят в Москве, хотя на российском телевидении шоумен уже не работает.

Сергей Светлаков считает нападки на Ивана Урганта несправедливыми. Он объяснил, что поддерживает связь с приятелем, приезжая к нему в гости.

"На мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдём, головы остынут и придёт понимание, насколько нам нужны такие люди, как он — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему", — цитирует слова комика "СтарХит".

Ранее Сергей Светлаков объяснил, что уезжал в Латвию, чтобы продать недвижимость в Юрмале.