Ивана Урганта критикуют за то, что он якобы эмигрировал в Израиль в трудный для страны период. Комик Сергей Светлаков защитил своего соратника по фильмам "Ёлки".
Ургант не рвёт отношения с Россией. Его периодически видят в Москве, хотя на российском телевидении шоумен уже не работает.
Сергей Светлаков считает нападки на Ивана Урганта несправедливыми. Он объяснил, что поддерживает связь с приятелем, приезжая к нему в гости.
"На мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдём, головы остынут и придёт понимание, насколько нам нужны такие люди, как он — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему", — цитирует слова комика "СтарХит".
Ранее Сергей Светлаков объяснил, что уезжал в Латвию, чтобы продать недвижимость в Юрмале.
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