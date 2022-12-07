Галкин* похвастался достижениями Пугачёвой: Одна из влиятельных женщин мира

Максим Галкин* с гордостью сообщил, что Аллу Пугачёву признали одной из 100 вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира на 2022 год.

Шоумен опубликовал в своём микроблоге информацию британской вещательной корпорации BBC.

Сообщается, что компанию в этом списке Примадонне составили жена президента Украины Елена Зеленская, певица Билли Айлиш, альпинистка Эльназ Рекаби и другие выдающиеся женщины современности.

"В этом году в список вошли женщины, оказавшиеся в центре конфликтов 2022 года. Они протестуют и требуют перемен в Иране и стали олицетворением стойкости и сопротивления в в....** России с Украиной", — гласит текст сообщения.

Ранее Алла Пугачёва отреагировала на травлю своей семьи.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

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