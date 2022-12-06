После начала спецоперации на Украине Алла Пугачёва, Максим Галкин* и их дети переехали в Израиль, в результате чего звёздная семья столкнулась с осуждением и критикой в свой адрес.
Примадонна опубликовала вид из своего окна в социальной сети и рассказала как справляется с травлей.
"Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, ибо не ведают они, что творят"" — написала артистка.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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Утром 6 декабря беспилотный летательный аппарат атаковал аэродром в Курске, в результате чего была повреждена и загорелась ёмкость с топливом.