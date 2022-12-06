Бузова пожаловалась на плохое самочувствие: как-то этот день я выстояла

Телеведущая и певица Ольга Бузова пожаловалась своим поклонникам на неважное самочувствие.

Артистка дала понять своим подписчикам в соцсетях, что несмотря на проблемы со здоровьем, она продолжает работать согласно запланированному графику.

"Каким-то образом этот день я выстояла. Если я молчу и ничего не говорю, даже выгляжу достаточно бодро и здорово. Но на самом деле состояние так себе", — написала Бузова в Instagram*.

Звезда рассказала, что страдает от простуды. Бузова подтвердила свои слова роликом, на котором подписчики могли увидеть на столе в её гримёрке лекарство от боли в горле и противовирусные средства.

* продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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