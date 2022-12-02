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Мария Шукшина о Бузовой: "На Донбасс поехала поселфиться"

Шоу-бизнес

Мария Шукшина не верит в искренность Ольги Бузовой, которая посетила Донбасс.

Заслуженная артистка России считает, что у руководства страны не должно быть иллюзий по поводу звёзд, выражающих свою поддержку спецоперации на Украине. Шукшина уверена, что истинное "нутро" знаменитостей ещё всплывёт наружу.

"А вон, Бузова на Донбасс поехала поселфиться, полагаю, её кандидатуру следующей на награждение ожидать можно?" — вопрошает обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Так Мария Шукшина отреагировала на призыв Валентины Матвиенко наградить Андрея Малахова за его шоу "Песни от души".

В конце октября Ольга Бузова показала кадры, на которых она разгружала гуманитарную помощь в Донецке.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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