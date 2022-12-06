Звезда фильма "Двое: я и моя тень" Кёрсти Элли скончалась от рака

Актриса Кёрсти Элли, получившая премию "Эмми" за роль в сериале "Чирс", скончалась в понедельник. Ей был 71 год.

Дети актрисы Тру и Лилли Паркер сообщили в своих социальных сетях, что Элли умерла от рака, который был обнаружен совсем недавно. Менеджер актрисы Донован Дотри подтвердил смерть Кёрсти в электронном письме Associated Press.

"Какой бы культовой она ни была на экране, она была ещё более удивительной матерью и бабушкой", — написали дети актрисы.

Элли получила премию "Эмми" за лучшую женскую роль в 1991 и в 1993 годах. В последние годы она появилась в нескольких реалити-шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

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