Галкин* и Пугачёва могут потерять гражданство Израиля из-за венчания

Российский шоумен Максим Галкин* может остаться без израильского гражданства. Об этом рассказал журналист Равив Друкер.

На канале 13tv появился репортаж о работе Бюро по связям "Натив", которое помогает евреям получать гражданство Израиля. При этом в законе "О возвращении" указаны ограничения, распространяющиеся и на Галкина. Например, репатриация запрещена, если человек сменил иудейскую веру.

Как напомнил Друкер, юморист венчался вместе с певицей Аллой Пугачёвой. Для этого процесса влюблённые должны быть христианами, отметил журналист.

Ранее Галкин опубликовал фото с ребёнком, который находится в обесточенном из-за ракетных ударов Киеве.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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