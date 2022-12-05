Певица Валерия поставила Пригожину ультиматум: "Сразу развожусь"

Иосиф Пригожин и Валерия поженились в 2014 году, но с этого момента певица так и не взяла фамилию мужа, хотя супруги живут душа в душу. Она до сих пор остаётся Перфиловой.

Пригожин сообщил, что до свадьбы Валерия поставила такой ультиматум, на который ему пришлось согласиться. На тот моменту у певицы за плечами было уже два брака, поэтому она посчитала смену фамилии плохой приметой, пишет "7дней.ru".

"Она сказала: "Как только беру фамилию мужа — так сразу развожусь". Поэтому решила не брать на всякий случай", — отметил Пригожин.

Напоминаем, с первым мужем Леонидом Ярошевским Валерия прожила вместе два года. Со вторым супругом Александром Шульгиным — десять лет.

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