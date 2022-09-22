Певица Валерия отменила все запланированные концерты из-за частичной мобилизации. Об этом она заявила в своих социальных сетях.
Артистка считает, что сейчас неуместно развлекаться и выступать. Она призналась, что не может заставлять себя и давать концерты через силу.
"Со вчерашнего дня мы живём в другой реальности", — написала певица.
Валерия сообщила, что будет продолжать работать в музыкальной сфере, но выступать сольно пока не будет. Она надеется на понимание поклонников и ждёт весну 2023 года, когда наступят спокойные и радостные времена.
"Будут ещё праздники в нашей жизни", — отметила она.
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К жителю Читы, попавшему под частичную мобилизацию, приехали домой сотрудники военкомата и лично в руки вручили повестку.