Аллегрова на коленях: песня про СВО заставила рыдать весь зал

Певица Ирина Аллегрова встала на колени после исполнения песни про СВО, которая заставила рыдать весь зал.

Артистка одна из первых медийных фигур, которая стала посещать военные госпитали после начала СВО. На своём концерте певица призналась, что она поёт о любви, но в последнее время ей хочется говорить и о других вещах.

"Сейчас прозвучит песня, которая тоже про любовь. Но про другую любовь. Про ту любовь с большой буквы, которая нужна сегодня особенно", — сказала Аллегрова.

Песня про героев спецоперации настолько тронула присутствующих, что на их глазах появились слёзы. Закончив композицию, Аллегрова ушла закулисы, не дав опомниться зрителям. После она вышла и присутствующие встретили её громкими овациями стоя. Видимо певица не ожидала такого приёма, из-за чего встала перед зрителями на колени, после чего ушла.

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