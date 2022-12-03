Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кашеварова о трудностях снабжения ВС РФ: чтобы не продали и не растащили
В Артёмовске после подкрепления кураторами из США Киев несёт ещё большие потери
В Херсоне взрывы и мощный пожар — в городе пропало электричество
The Mirror: Карл III может задать взбучку Маркл и Гарри
Зеленский о ситуации в Бахмуте и Соледаре: наиболее горячо и болезненно
Бритни Спирс "вышла замуж" сама за себя: "Стало скучно"
WP: солдаты ВСУ больше всего боятся встречи с российским БПЛА "Орлан"
EAT: новая тактика ВС РФ на Украине поставила США в неловкое положение
На украинское СМИ завели дело из-за фотографии Тимошенко за рулём Porsche

Аллегрова на коленях: песня про СВО заставила рыдать весь зал

Шоу-бизнес

Певица Ирина Аллегрова встала на колени после исполнения песни про СВО, которая заставила рыдать весь зал.

Аллегрова на коленях: песня про СВО заставила рыдать весь зал

Артистка одна из первых медийных фигур, которая стала посещать военные госпитали после начала СВО. На своём концерте певица призналась, что она поёт о любви, но в последнее время ей хочется говорить и о других вещах.

"Сейчас прозвучит песня, которая тоже про любовь. Но про другую любовь. Про ту любовь с большой буквы, которая нужна сегодня особенно", — сказала Аллегрова.

Песня про героев спецоперации настолько тронула присутствующих, что на их глазах появились слёзы. Закончив композицию, Аллегрова ушла закулисы, не дав опомниться зрителям. После она вышла и присутствующие встретили её громкими овациями стоя. Видимо певица не ожидала такого приёма, из-за чего встала перед зрителями на колени, после чего ушла.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО

В зоне СВО обнаружены танки с заваренными люками.

Разведчик спецназа ВС РФ заявил о танках ВСУ с заваренными люками в зоне СВО
Поезд с американскими танками и броневиками для Украины сошел с рельсов в Греции
Поезд с американскими танками и броневиками для Украины сошел с рельсов в Греции
RusVesna: опубликованы кадры ожесточённых боёв войск ВС РФ и ВСУ в Артёмовске
Российские мобилизованные взяли в плен десантников элитной бригады ВСУ
Знак зодиака 4 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев "Тушите свет": Путин не мог не отреагировать на планы Киева по запрету УПЦ Любовь Степушова Шольц хочет "постконфликтых" отношений с Россией на его условиях Ольга Лебедева
МО РФ: Россия запланирует удары по Швеции и Финляндии после их вступления в НАТО
Американские войска приведены в боевую готовность на границе с Россией
Военный ВС РФ отогнал горящий грузовик "Урал" и спас сослуживцев
Военный ВС РФ отогнал горящий грузовик "Урал" и спас сослуживцев
Последние материалы
Праздник Введения Богородицы во храм
Знак зодиака 4 декабря: знаменитые Стрельцы
Аллегрова на коленях: песня про СВО заставила рыдать весь зал
Кашеварова о трудностях снабжения ВС РФ: чтобы не продали и не растащили
В Артёмовске после подкрепления кураторами из США Киев несёт ещё большие потери
В Херсоне взрывы и мощный пожар — в городе пропало электричество
The Mirror: Карл III может задать взбучку Маркл и Гарри
Зеленский о ситуации в Бахмуте и Соледаре: наиболее горячо и болезненно
Бритни Спирс "вышла замуж" сама за себя: "Стало скучно"
WP: солдаты ВСУ больше всего боятся встречи с российским БПЛА "Орлан"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников