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Солнцев об эмиграции Богомолова: "Мерзский лгун"

Шоу-бизнес

Блогер Рустам Солнцев заявил, что Константин Богомолов "мерзкий лгун", когда тот говорит об эмиграции.

Солнцев об эмиграции Богомолова: "Мерзский лгун"

На своём YouTube-канале Солнцев прокомментировал недавнее заявление Богомолова. Театральный деятель заявил, что он не собирается уезжать из России. Он добавил, что у него нет для этого причин и что Россия — лучшая страна на земле.

По мнению Солнцева, Богомолов врёт. Экс-участник "Дома-2" заявил, что не верит ни единому слову режиссёра. По информации блогера, Богомолов уже был замечен в продаже собственного мнения. Солнцев рассказал, что в один момент тематика спектаклей Богомолова резко переменилась. Режиссёр стал говорить о любви к родине и чиновникам.

"Стыдно, мерзко, низко. Учитывая, что в тот момент уже было понятно, кто что стоит. <…> Он себя зарекомендовал как брехун", — подытожил Солнцев.

 

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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