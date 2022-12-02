Солнцев об эмиграции Богомолова: "Мерзский лгун"

Блогер Рустам Солнцев заявил, что Константин Богомолов "мерзкий лгун", когда тот говорит об эмиграции.

На своём YouTube-канале Солнцев прокомментировал недавнее заявление Богомолова. Театральный деятель заявил, что он не собирается уезжать из России. Он добавил, что у него нет для этого причин и что Россия — лучшая страна на земле.

По мнению Солнцева, Богомолов врёт. Экс-участник "Дома-2" заявил, что не верит ни единому слову режиссёра. По информации блогера, Богомолов уже был замечен в продаже собственного мнения. Солнцев рассказал, что в один момент тематика спектаклей Богомолова резко переменилась. Режиссёр стал говорить о любви к родине и чиновникам.

"Стыдно, мерзко, низко. Учитывая, что в тот момент уже было понятно, кто что стоит. <…> Он себя зарекомендовал как брехун", — подытожил Солнцев.

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