Богомолов признался, что устал оправдываться по поводу эмиграции: Лучшая страна

Муж Ксении Собчак режиссёр Константин Богомолов объяснил, намерен ли он эмигрировать из России.

Театральный деятель признался, что устал не от работы, а от вопроса по поводу его отъезда из России.

Богомолов заверил, что у него нет таких планов.

"У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле", — написал режиссёр в своём микроблоге.

Ранее Ксения Собчак сообщила, что после обысков "релоцировала" свою команду за границу.

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