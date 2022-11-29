В Москве найдена мёртвой актриса театра Луны Наталия Стешенко

В своей квартире в Москве найдена мёртвой актриса театра Луны Наталия Стешенко. Об этом сообщает "МК".

По данным издания, тело женщины в квартире на Ростовской набережной обнаружил её ребёнок. Он попросил вызвать "скорую" и полицию.

Причины кончины 37-летней женщины пока неизвестны, следов насильственной смерти не обнаружено.

Наталия Стешенко (Семаго) родилась в Казахстане. В 2000 году она завоевала титул "Мисс Казахстан". После окончания ВГИКа актриса работала в театре Луны, также сыграла главную роль в кинокомедии "Лига обманутых женщин".

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