Сын актрисы Яны Поплавской Клим готовится уехать в зону спецоперации на территорию Донбасса. На данный момент 37-летний мужчина проходит подготовку в Чечне.
Поплавская призналась, что очень переживает за своего сына, но не стала отговаривать его от защиты родины.
"Я приоткрыла рот, чтобы сказать, что я боюсь. Я думаю, что любая мать боится безумно. Но он, видя это моё движение, меня обнял и сказал: "Я тебя прошу, ничего не говори", — рассказала она в эфире программы "Судьба человека".
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