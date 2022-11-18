37-летний сын Поплавской проходит подготовку в Чечне перед отправкой в Донбасс

Сын актрисы Яны Поплавской Клим готовится уехать в зону спецоперации на территорию Донбасса. На данный момент 37-летний мужчина проходит подготовку в Чечне.

Поплавская призналась, что очень переживает за своего сына, но не стала отговаривать его от защиты родины.

"Я приоткрыла рот, чтобы сказать, что я боюсь. Я думаю, что любая мать боится безумно. Но он, видя это моё движение, меня обнял и сказал: "Я тебя прошу, ничего не говори", — рассказала она в эфире программы "Судьба человека".