Российская телеведущая Оксана Фёдорова рассказала, что с детства любила петь. "Мисс Вселенная" уже прошла стажировку в Московской консерватории и ежедневно занимается вокалом. Артистка готова спеть дуэтом, но на эту роль не подходит Глеб Матвейчук, отметила она.
"Глеб — замечательный, но из-за его невысокого роста вряд ли у нас получится дуэт", — сказала Фёдорова на YouTube-шоу "Откройте, Давид!".
Она отметила, что не нуждается в поиске партнёра, поскольку у неё есть хороший друг Алессандро Сафина, который является итальянским оперным певцом.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В зоне СВО морпех с позывным "Хищник" заработал почти миллион рублей за уничтожение украинской авиатехники.