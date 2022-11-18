Оксана Фёдорова отказалась выступать на одной сцене с Глебом Матвейчуком

Российская телеведущая Оксана Фёдорова рассказала, что с детства любила петь. "Мисс Вселенная" уже прошла стажировку в Московской консерватории и ежедневно занимается вокалом. Артистка готова спеть дуэтом, но на эту роль не подходит Глеб Матвейчук, отметила она.

"Глеб — замечательный, но из-за его невысокого роста вряд ли у нас получится дуэт", — сказала Фёдорова на YouTube-шоу "Откройте, Давид!".

Она отметила, что не нуждается в поиске партнёра, поскольку у неё есть хороший друг Алессандро Сафина, который является итальянским оперным певцом.