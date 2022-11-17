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Киселёв в программе Симоньян отчитал певца SHAMAN за мнимый патриотизм

Шоу-бизнес

Худрук рок-группы "Земляне" Владимир Киселёв в передаче Маргариты Симоньян раскритиковал певца Ярослава Дронова (SHAMAN) за нежелание выступать в горячих точках.

Киселёв в программе Симоньян отчитал певца SHAMAN за мнимый патриотизм

Киселёв считает, что патриотизм молодого исполнителя, выступающего под псевдонимом SHAMAN, сильно преувеличен. Разочаровался в певце Кисилёв, так как Ярослав Дронов, по словам музыканта, всегда находит разные предлоги для отказа давать концерты там, где сейчас неспокойно с военной точки зрения.

Участник группы "Земляне" уверен, что Дронову искусственно создали образ патриота, которым он якобы кичиться. Он при этом признал, что трек в исполнении SHAMAN "Я русский" получился удачным.

"Мы дважды за последнее время были в горячих точках и дважды приглашали этого гражданина выступить с нами. Под любыми предлогами, включая глупый "Не отпустила жена", он с нами не поехал. Быть и казаться — большая-большая разница", — выразил своё мнение Киселёв.

Ранее разразился скандал из-за того, что комик Александр Гудков сделал пародию на клип "Я русский!"

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Автор: Елена Былкина
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