Умер экс-муж порнозвезды Берковой Андрей Стоянов

Бывший муж экс-участницы телевизионного шоу "Дом-2", телеведущей и порноактрисы Елены Берковой Андрей Стоянов умер от передозировки неизвестными препаратами.

По информации РЕН ТВ, актёр находился у себя дома, на улице Вавилова в столице России, потерял сознание, медики прибыли в квартиру, где находился Стоянов, но уже ничем не могли ему помочь.

К слову, 48-летний актёр снялся в десятках фильмов и сериалов, в частности, "Кодекс чести" и "Час Волкова".

Стоит отметить, что Стоянов родился 9 мая 1974 года в Славянске Донецкой области. Год спустя семья перебралась в Москву. Учился в театральной студии режиссера Михаила Фейгина.