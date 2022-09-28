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Основатель Pink Floyd попросил Путина быть мудрее и гуманнее, чем США

Шоу-бизнес

Британский музыкант, основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в своём аккаунте в соцсети опубликовал открытое письмо российскому президенту, в котором попросил "заверить международное сообщество в том, что Кремль не планирует захватывать всю Европу".

Основатель Pink Floyd попросил Путина быть мудрее и гуманнее, чем США

"Я знаю, что США и НАТО вторгаются в другие суверенные государства без колебаний или за несколько баррелей нефти. Но это не значит, что вы должны делать то же самое… <…> дайте миру гарантии того, что у России нет других территориальных интересов, кроме безопасности русскоязычного населения в Крыму, Донецке и Луганске".

По словам легенды рока, если будет достигнуто мирное соглашение с Украиной, Россия должна "пообещать больше никуда не вторгаться":

"За это лично я буду очень уважать вас (Владимира Путина) и сочту это почётным шагом в правильном направлении к устойчивому миру".

Музыкант отметил, что Россия и Запад, конечно, могут "взорвать друг друга", но радости это никому в мире не принесёт.

Обращение Роджера Уотерса к Путину последовало за его открытым письмом жене президента Украины Елене Зеленской, в которых он призывал первую леди Украины "потребовать выполнения предвыборных обещаний ее мужа и положить конец этой смертельной войне".

Напомним, что в ответ Зеленская посоветовала ему "обратиться к Путину". А соратники её мужа занесли музыканта в базу сайта "Миротворец", обвинив в "антиукраинизме".

К слову, ранее основатель Pink Floyd неоднократно выступал с осуждением антироссийской риторики.

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Автор: Ольга Лебедева
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