Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская ответила на призыв сооснователя группы Pink Floyd Роджера Уотерса к миру в Незалежной.
Первая леди страны посоветовала музыканту обратиться к лидеру России Владимиру Путину.
"Роджер Уотерс, вам лучше обратиться к президенту России за миром, а не к Украине", — заявила супруга президента.
Ранее музыкант опубликовал письмо, в котором призвал лично Елену Зеленскую прекратить подливать масло в огонь конфликта на Украине. Уотерс подчеркнул, что заявления первой леди не несут мирный характер. И призвал её убедить своего супруга прекратить боевые действия.
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