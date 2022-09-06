Елена Зеленская призвала британцев не жаловаться на рост цен

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская призвала граждан Великобритании прекратить жаловаться на резкий рост цен в стране.

Как пояснила первая леди Незалежной, кроме того, стоит забыть и об "усталости от Украины". Зеленская подчеркнула, что на территории страны, где идёт спецоперация, тоже всё дорожает.

"На Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди", — пояснила Зеленская журналистам.

Кроме того, она уточнила, что пока британцы считают свои финансовые убытки, Киев делает то же самое, только с населением.

При этом, ранее сообщалась, что супруга лидера Украины давно находится за границей.