Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Сатановский: Лиз Трасс — шибанутый на всю голову премьер
ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Элитная группа спецназа СБУ попала в засаду военных РФ
Масштабы потерь ВСУ под Херсоном превзошли Иловайск и Дебальцево
Украина пообещала Европе помочь справиться с энергетическим кризисом
19FortyFive: США никогда не смогут извлечь выгоду из конфликта на Украине
FT: Еврокомиссия предлагает два варианта потолка цен на газ РФ — красные зоны
В МИД РФ напомнили Киеву о военном ответе Союзного государства на обстрелы
Захарова: ЕС навязал Италии план по снижению зависимости от российского топлива

Елена Зеленская призвала британцев не жаловаться на рост цен

Мир

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская призвала граждан Великобритании прекратить жаловаться на резкий рост цен в стране.

Как пояснила первая леди Незалежной, кроме того, стоит забыть и об "усталости от Украины". Зеленская подчеркнула, что на территории страны, где идёт спецоперация, тоже всё дорожает.

"На Украине цены тоже растут. Но вдобавок гибнут наши люди", — пояснила Зеленская журналистам.

Кроме того, она уточнила, что пока британцы считают свои финансовые убытки, Киев делает то же самое, только с населением. 

При этом, ранее сообщалась, что супруга лидера Украины давно находится за границей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах

Армия Украины несёт большие потери под Херсоном.

Девушка боевика ВСУ рассказала о больших потерях и пропавших трупах
Поддубный: в Виннице ВС РФ могли уничтожить бойцов ВСУ, ехавших из США и Канады
Силовые структуры
Поддубный: в Виннице ВС РФ могли уничтожить бойцов ВСУ, ехавших из США и Канады
Силовые структуры
ВСУ попали в тактическую ловушку ВС РФ при установке флага в посёлке Высокополье
Силовые структуры
Кнутов: удар по базам в Польше с оружием для ВСУ погубит человечество
Сергей Лебедев История русского купечества: быть выпоротым или заплатить налог Сергей Лебедев Ольга Лебедева Гудков хотел хайпа и останется с ним наедине Ольга Лебедева Любовь Степушова Дело не в России: в Праге обругали и прогнали с митинга премьера Фиалу Любовь Степушова
Мир. Новости мира
The Daily Reckoning: пророчество Марин Ле Пен насчёт РФ начало сбываться
Силовые структуры
Ходаковский: наступление ВСУ на юге ВС РФ могут использовать в своих интересах
При наступлении на Херсон ликвидирован комбат мехбригады ВСУ Глушко
Силовые структуры
При наступлении на Херсон ликвидирован комбат мехбригады ВСУ Глушко
Последние материалы
Елена Зеленская призвала британцев не жаловаться на рост цен
ВС РФ нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Элитная группа спецназа СБУ попала в засаду военных РФ
Масштабы потерь ВСУ под Херсоном превзошли Иловайск и Дебальцево
Украина пообещала Европе помочь справиться с энергетическим кризисом
19FortyFive: США никогда не смогут извлечь выгоду из конфликта на Украине
FT: Еврокомиссия предлагает два варианта потолка цен на газ РФ — красные зоны
В МИД РФ напомнили Киеву о военном ответе Союзного государства на обстрелы
Захарова: ЕС навязал Италии план по снижению зависимости от российского топлива
Коротченко: Россию санкциями не запугать, главная опасность — предательство
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников