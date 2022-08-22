Одного из основателя популярной рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса включили в базу данных сайта "Миротворец". Известно, что на этой платформе создатели проекта рассказывают о "врагах Украины".
Причиной внесения в базу послужили слова исполнителя о Крыме. По мнению властей Украины, певец попытался нарушить суверенитет страны.
"Я знаю, что Севастополь очень важен для РФ и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город", — сказал Уотерс.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.