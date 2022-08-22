Солиста Pink Floyd внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Одного из основателя популярной рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса включили в базу данных сайта "Миротворец". Известно, что на этой платформе создатели проекта рассказывают о "врагах Украины".

Причиной внесения в базу послужили слова исполнителя о Крыме. По мнению властей Украины, певец попытался нарушить суверенитет страны.

"Я знаю, что Севастополь очень важен для РФ и россиян. Существует множество договоров и бумаг, по которым Россия имеет все права на этот город", — сказал Уотерс.