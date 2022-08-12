"КП": Галкин в Россию возвращаться не собирается

Юморист Максим Галкин не придал значения тому, что его супруга Алла Пугачёва собирается приехать в Москву с детьми уже в августе. Примадонна говорила, что обязательно будет в родном городе к первому сентября, и её дети начнут здесь учебный год, как положено.

Однако израильские источники издания "КП" утверждают, что у Галкина совсем другие планы.

Юморист сейчас берёт занятия по интенсивному изучению иврита, и попутно подыскивает школу для своих детей в Израиле. Близкие Галкина в этой стране утверждают, что в планах шоумена вообще нет пункта про возвращение на родину.

"Вероятно, дети будут учиться в двух странах одновременно. Возможно, жить и учиться в заграничной школе и осваивать программу российской. Потом сдавать экзамены в двух странах — и в итоге получить два документа об образовании", — сказал инсайдер.

Единственное, пока неясно, как планы Галкина соотносятся с желаниями его супруги.