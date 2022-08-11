Блогер Лена Миро рассказала, что, по её мнению, возвращение певицы Аллы Пугачёвой в Россию возможно лишь при одном условии.
Чтобы избежать проблем, Примадонне придётся стать свободной женщиной, уверена Миро.
"Чтобы вернуться, ей нужно расстаться с Галкиным. Только в этом случае Алла сможет не переезжать из одной страны в другую за мужем, а спокойно жить дома. Лично я считаю, что пара осядет в Израиле. Дети там пойдут в школу, а супруги купят домик", — написала Миро в "Живом Журнале".
В подтверждение слов блогера нужно напомнить, что шоумен Максим Галкин сейчас занят поисками педагога по ивриту, а также собирает информацию о детских школах в Израиле.
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