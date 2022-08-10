Певица Алла Пугачёва сообщила, что собирается вернуться в Москву с детьми в конце августа. И это уже не слухи: многие знакомые и друзья артистки подтвердили эту информацию.
Журналист Михаил Шахназаров также не сомневается, что Примадонна вернётся домой к началу осени. Обозревателю кажется, что при прибытии со звездой должны серьёзно поговорить, объяснив ей сложившуюся ситуацию.
"Она думала, что приедет где-то через месяц после начала событий и начнет наводить здесь свои порядки. С ней проведут беседу. Пугачева известная певица. Москва ее родной город. Я ничего не скажу абсолютно против нее. У каждого своя Примадонна. Мои Примадонны живут в других странах", — сказал Шахназаров в ходе программы "Полный абзац".
При этом супруг Пугачёвой, Максим Галкин, пока не планирует возвращаться в России. Юморист сейчас занят концертной деятельностью в разных странах мира.
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