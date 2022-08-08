Пригожина возмутили упрёки в адрес Ротару: она хочет мира между РФ и Украиной

Продюсер Иосиф Пригожин пришёл в негодование от слухов и сплетен, касающихся певицы Софии Ротару.

Пригожин уверен, что очень низко со стороны некоторых выставлять Ротару в неприглядном свете.

"Я абсолютно уверен, что она себе даже представить во сне не могла, когда начинала карьеру в Советском Союзе, что подобное может произойти между нашими двумя странами. И, я уверен, она как мама, бабушка, сделала бы все, чтобы между нашими странами был мир!" — сказал Пригожин в интервью Общественной Службе Новостей.

По мнению продюсера, ни у кого нет морального права ругать и критиковать Ротару — взрослого и уважаемого человека, который уже много лет назад всем доказал свою творческую и человеческую состоятельность. Пригожин уверен, что о заслугах людей всегда нужно помнить, и не опускаться до уровня сплетников.

Что касается репрессий творческих людей, они идут со стороны Украины и Прибалтики и касаются запрета петь на родном языке, напомнил продюсер.