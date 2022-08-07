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София Ротару оставила в соцсетях первый пост за полгода из Украины

Шоу-бизнес

Певица София Ротару первый раз за полгода решила дать поклонникам о себе весточку в соцсетях, а заодно подтвердить свою позицию по поводу происходящего на Украине.

София Ротару оставила в соцсетях первый пост за полгода из Украины

Ротару выложила в своём аккаунте снимок, на котором запечатлена с платком жёлто-синего цвета. Артистка ещё раз сообщила, что её позиция насчёт поддержки Украины осталась неизменной с начала спецоперации. Ротару уведомила поклонников, что приехала в свою родную деревню Маршинцы, которая находится в Западной Украине.

"Приехала в место силы!", — так подписала свой пост Ротару.

До этого певица предпочитала хранить молчание по поводу спецоперации на Украине и не реагировать на обвинения, которые направляли в адрес артистки пользователи за концерты в России после вхождения в её состав Крыма.

Ранее продюсер Сергей Лавров предположил, что Ротару никогда не уедет с Украины, потому что её слишком много связывает с этой страной.

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Автор: Светлана Нерадовская
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