Шахназаров о концерте Галкина на латышском в Риге: "А где смеяться, спросите вы"

Обозревателю Михаилу Шахназарову выступление шоумена Максима Галкина в Риге на латышском не показалось таким уж смешным.

Блогер отметил, что из-за многолетних русофобских действий латвийских властей русский язык в этой стране оказался практически искоренён.

"А где смеяться, спросите вы. А шутка в том, что власти Латвии годами убивают образование на русском языке в стране. И слушателей заплесневелых миниатюр Галкина с каждым годом становится меньше", — сказал Шахназаров в эфире Telegram-канала "Абзац".

Ранее Галкин в начале своего концерта в Юрмале оповестил слушателей, что теперь всегда будет выступать на латышском, "чтобы русские не могли его понять". Однако долго это не продлилось, и уже скоро юморист продолжил свои миниатюры на родном языке.