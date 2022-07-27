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Депутат Бурляев: "Я первым буду выступать против политической цензуры"

Шоу-бизнес

Депутат Госдумы Николай Бурляев заявил, что его законопроект о создании общественных советов на телевидении, в театрах и кино не имеет ничего общего с политической цензурой.

Депутат Бурляев: "Я первым буду выступать против политической цензуры"

В СССР компартия контролировала живопись, театр, литературу, кино, печатную прессу, радио и телевидение. Новый законопроект, предложенный Бурляевым, вызвал в творческой среде разговоры о новой цензуре, пишет "МК".

Бурляев предлагает ввести институт общественных советов в кино, театр и на телевидение. В беседе с "МК" он объяснил, что в данный совет будут введены представители общественности, которые завоевали доверие у народа.

"Допустим, это будут учителя, медики, представители правоохранительных органов. Учитель прочтёт сценарий сериала, который прошёл по Первому каналу, и скажет своё мнение — что этот сериал нанесёт ущерб школе, нашей педагогике. Медики смогут сказать своё мнение, что такой сценарий усилит шизофренизацию общества или распространение суицида. Правоохранители прочтут и скажут, что такой фильм может увеличить преступность, педофилию. Такие оценки обязательны как общественный контроль", — объяснил Бурляев.

Бурляев подчеркнул, что он сам против политической цензуры, потому что из 70 его фильмов 20 лежали на полке около 25 лет. Депутат рассказал, что он видел, как уничтожалось творчество великих режиссёров, однако считает, что сегодня необходимо ввести общественный контроль, потому что от этого зависит будущее поколений.

"Я первым буду выступать против политической цензуры, которая была при советской власти и от которой я натерпелся. <…> Государство, заботящееся о будущих поколениях, о тех, кому мы передадим нашу Родину, обязано иметь своё строгое суждение и взыскательную критику", — заявил депутат.

По словам Бурляева, он обсуждал принятие этого закона с рабочей группой Общественного совета при Минкультуре, и они поддержали создание общественных советов.

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Автор: Юлиана Смирнова
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