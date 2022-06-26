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Шатунов хотел поехать добровольцем в Донбасс

Шоу-бизнес

По словам директора безвременно ушедшего из жизни певца Юрия Шатунова Аркадия Кудряшова, артист планировал поехать в Донбасс в качестве добровольца. Такое желание он высказал, когда только стало известно о начале российской спецоперации на Украине, сообщает Рен ТВ.

Шатунов хотел поехать добровольцем в Донбасс

Как заметил Кудряшов, он попросил солиста группы "Ласковый май" не торопиться, и попытаться соотнести происходящее со своими возможностями.

Как вспомнил директор певца, он всё-таки уговорил Шатунова отказаться от этой затеи, заверив его, что он будет более полезен стране, если останется и будет помогать как-то иначе.

Ранее организаторы публичного прощания с ушедшим из жизни Шатуновым рассказали, что проститься с ним хотят больше людей, чем ожидалось, поэтому траурную церемонию, проходящую на Троекуровском кладбище, было решено продлить. Журналисты подсчитали, что попрощаться с любимым артистом пришли как минимум 14 тысяч россиян.

После прощания по желанию семьи Шатунова его тело кремируют, и часть его праха будет отвезена в Германию, где живёт его жена и дети.

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Автор: Светлана Нерадовская
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