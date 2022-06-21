Певица Манижа оправдалась перед поклонниками после критики в адрес России

Поклонники российской певицы Манижи раскритиковали её резкие высказывания в адрес России. Однако артистка попыталась оправдаться за своё поведение и заявила, что не собирается покидать родину. Манижа объяснила, что находилась в Париже с сестрой, которая попала в ДТП.

"Люди решили, что можно зацепиться за эту фразу, что я нахожусь во Франции, и написать огромное количество заказухи. Я по-другому это не называю. Статьи все были под копирку. Но я никуда не уезжала, я находилась в России и собираюсь здесь остаться", — заявила певица в интервью Ксении Собчак.

Также Манижа подчеркнула, что ей предлагали записать песню, которая была направлена против России, но она отказалась. По её словам, это предложение "отвратительно". Певица объяснила свою критику в адрес спецоперации на Украине тем, что сама когда-то была беженкой.

"15 лет своей жизни я ходила без паспорта и гражданства. Я прекрасно помню это время", — заявила артистка.