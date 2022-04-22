Лоза назвал условия для возвращения "стыдливых" артистов: "Концерты для раненых"

В то время как многие из "стыдливых" певцов и актеров вдруг засобирались вернуться в обхаянную ими Россию, российский автор-исполнитель Юрий Лоза заявил, что уехавшие звёзды шоу-биза должны довести свою лояльность стране и забрать свои слова обратно.

"Те, кто уезжал и оттуда хаял родную страну, должны как-то нивелировать свои заявления, чем-то подтвердить лояльность. Допустим, сделать публичное заявление, признать свои заблуждения, а также отработать пару-тройку концертов для бойцов или раненых. Тогда возвращение будет выглядеть убедительно", — приводит слова певца Общественная Служба Новостей.

Однако по словам Лозы, подобные меры не должны касаться тех артистов, которые до начала проведения спецоперации России на Украине запланировали свои поездки за рубеж, к примеру, в отпуск либо из-за концертов и других творческих проектов. Главное условие — ними не было высказана негативная критика в адрес государства.

В то же время российский певец добавил, что, по большому счету, россиян не должно интересовать, что будет в будущем со "стыдливыми" звездами шоу-бизнеса.

"Это уже не наши артисты", — подытожил он.

К слову, среди так называемых звезд сбежавших в иностранные государства и высказавших свой негатив в адрес родного государства оказались Екатерина Варнава, Максим Галкин, Настя Ивлеева, Андрей Макаревич, певица Манижа, Татьяна Лазарева, Валерий Меладзе, Алла Пугачёва и другие знаменитости.