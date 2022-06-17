Депутат Худяков: Галкин лжёт, что ему запрещают выступать в России

Депутат Госдумы Роман Худяков выразил своё возмущение действиями российского шоумена Максима Галкина.

Парламентарию не понравилось, что Галкин сначала предусмотрительно вывез на границу свою супругу, Аллу Пугачёву вместе с детьми, а потом уже начал говорить оттуда, что ему якобы запрещают давать концерты в России из-за его политических взглядов. При этом Галкин даже не может точно знать, так ли это, ввиду своего отсутствия на родине.

"Некоторые дают гастроли по Израилю и Прибалтике, и при этом откровенно лгут — "нам закрыли концерты за то, что мы были против". Но это же вранье! Ты, Максим, сначала уехал и вывез пожилую жену и детей, а потом уже начал вещать из Израиля, как ты возмущен происходящим. Хотя у тебя нет никакой информации", — отметил Худяков в беседе с изданием "Стархит".

Тем не менее политик считает, что благодаря своим громким высказываниям и поспешному бегству за рубеж Галкин растерял своих российских поклонников. И поэтому ему лучше вообще не возвращаться на родину.

"Не возвращайтесь. Эта страна и этот народ вас больше не ждет!" — добавил Худяков.

Галкин вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой уехали в Израиль в самом начале российской спецоперации на Украине, и пока не собираются возвращаться на родину. На весь июнь у Галкина расписаны концерты в израильских городах, а в августе звёздная чета планирует отправиться в Европу, в Юрмалу, где у Галкина тоже анонсированы выступления.