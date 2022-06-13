Фридлянд пристыдил Галкина: "Остался в нарядном, сладком, сытном прошлом"

Евгений Фридлянд признался, что к отъезду Максима Галкина отнесся без осуждения, однако пост шоумена, посвящённый Дню России, продюсер не смог принять.

Фридлянд объяснил, что с большим уважением всегда относился к Алле Пугачёвой и Максиму Галкину. Он назвал юмориста добрым и отзывчивым парнем.

"Я не осуждал, что они уехали. Уехали и уехали. Свободные люди. Ну, сказал что-то за мир. Ну и сказал. Я даже долго отсутствовал в соцсетях, потому что не хотел участвовать в виртуальных батлах. Но пару дней назад вернулся и бац — пост Макса…", — объяснил продюсер.

Фридлянд не понимает, как шоумен не смог понять и принять новую реальность.

"Макс, как так ты ошибся? Не прочувствовал исторический перелом, не прочувствовал Россию… Ты где-то в прошлом остался. В нарядном, сладком, сытном, но прошлом", — укорил деятель шоу-бизнеса Галкина.

Концерты супруга Примадонны в Варшаве и Лондоне Фридлянд назвал глупым вызовом.

Ранее Максим Галкин сравнил Россию, которую он любит и Россию, которая его пугает.

"Та Россия, в которой пытались сравнять с землёй Куштау, где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z", — выразил своё мнение Максим.