Евгений Фридлянд признался, что к отъезду Максима Галкина отнесся без осуждения, однако пост шоумена, посвящённый Дню России, продюсер не смог принять.
Фридлянд объяснил, что с большим уважением всегда относился к Алле Пугачёвой и Максиму Галкину. Он назвал юмориста добрым и отзывчивым парнем.
"Я не осуждал, что они уехали. Уехали и уехали. Свободные люди. Ну, сказал что-то за мир. Ну и сказал. Я даже долго отсутствовал в соцсетях, потому что не хотел участвовать в виртуальных батлах. Но пару дней назад вернулся и бац — пост Макса…", — объяснил продюсер.
Фридлянд не понимает, как шоумен не смог понять и принять новую реальность.
"Макс, как так ты ошибся? Не прочувствовал исторический перелом, не прочувствовал Россию… Ты где-то в прошлом остался. В нарядном, сладком, сытном, но прошлом", — укорил деятель шоу-бизнеса Галкина.
Концерты супруга Примадонны в Варшаве и Лондоне Фридлянд назвал глупым вызовом.
Ранее Максим Галкин сравнил Россию, которую он любит и Россию, которая его пугает.
"Та Россия, в которой пытались сравнять с землёй Куштау, где запрещают концерты ДДТ, а детей выстраивают буквой Z", — выразил своё мнение Максим.
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