Сын Рудковской и Плющенко сорвался из-за бесконечных выступлений

К тренировкам и спортивной подготовке своего сына супруга фигуриста Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская, относится очень серьёзно. Девятилетний Саша Плющенко с самого раннего возраста по несколько часов в день проводит на катке, отрабатывая сложные элементы и прыжки. Многочасовые тренировки, постоянные выступления и участие в ледовых шоу давно стало неотъемлемой частью жизни мальчика.

В результате на одном из своих последних выступлений в Москве юный фигурист не выдержал, и разрыдался прямо на публике.

После инцидента Рудковская поспешила дать объяснение произошедшему. Она признала, что её сын устал от частого участия в концертах и шоу.

"Он откатал хуже, чем во всем туре. В Рязани у него был пик формы. Он был настолько хорош. Он мне сказал: "Мама, мне не хватило эмоций на Москву". В плане техники там все отлично. Он знаете, мне кажется, немножко подустал", — сказала Рудковская в ходе программы "PRO-новости".

Ранее сам Саша Плющенко говорил, что мечтает повторить спортивные успехи своего отца, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

"У меня есть золотые медали и серебряные. Я тренируюсь, я готовлюсь и хочу участвовать в Олимпийских играх", — поделился своими планами юный фигурист.