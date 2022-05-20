Рудковская не собирается экономить, даже имея финансовые проблемы из-за санкций

Продюсер и супруга фигуриста Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, что безумно любит тратить деньги на себя, любимую, и намерена продолжать скупать всё, что нравится, даже несмотря на денежные затруднения, связанные с санкциями.

Продюсер назвала себя жутким шопоголиком и транжиркой, добавив, что не считает большие траты на свои желания чем-то зазорным.

"Я — страшный шопоголик. Могу себя сравнить с Филиппом Киркоровым в женском обличье. Что мне нравится — куплю себе все. У нас у всех было разное детство. Я не бедно одевалась. Люблю красивые вещи и красиво одеваться. Я страшная транжирка", — рассказала Рудковская в эфире "Русского радио" в рамках программы "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой".

В качестве примера Рудковская вспомнила покупку платья стоимостью 15 тысяч евро, которое она приобрела полгода назад и с тех пор всего один раз "выгуляла в свет".