Галкин показал, как здорово проводит время с детьми в Израиле

Максим Галкин показал подросших загоревших детей — Лизу и Гарри. Звёздная семья отлично проводит время в Израиле.

Супруг Аллы Пугачёвой ранее объяснил своим подписчикам, что не будет делиться с аудиторией забавными видео с детьми, как это было до 24 февраля. Шоумен, однако, отошёл от данного правила. Он показал, с каким восторгом его дети плещутся в набегающих морских волнах. Восторгу Лизы и Гарри не было предела. Дети ждали пока на них накатит очередная волна, чтобы упасть в плещущуюся пену.

"На море с семьей — бесценно", — подписал видео Галкин.

Ранее видео с наследниками размещала Алла Пугачёва перед началом спецоперации на Украине 23 февраля. Она опубликовала кадры, на которых Лиза и Гарри ползают в школьном спортзале с гранатами в руках. Тогда фанаты Аллы Борисовны восприняли это видео как намёк на события, которые начались 24 февраля.

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