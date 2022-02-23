EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Пугачёва показала, как Гарри и Лиза ползают с гранатами в руках: "Это пугает"

Шоу-бизнес

Алла Пугачёва опубликовала в День защитника Отечества видео, на котором её восьмилетние наследники проходят "курс молодого бойца".

Пугачёва показала, как Гарри и Лиза ползают с гранатами в руках: "Это пугает"

На кадрах Гарри и Лиза Галкины ловко ползают с "условными" гранатами в руках по матам в физкультурном зале.

"Будь готов! Всегда готов!" — подписала видео Примадонна, поставив несколько хештегов под кадрами: "защитник", "война и мир".

Подписчики Аллы Борисовны не оценили такой милитаристский контент.

"Жутковато смотрится";

"Я тоже не совсем поняла, даже если это кегли, зачем детям локти обтирать?";

"Актуально в наши дни";

"Это пугает";

"Мира вам! Не дай бог чтобы это пригодилось!" — писали фолловеры под постом народной артистки СССР.

Посты в аккаунте Примадонны появляются довольно редко. Что этим видео хотела сказать певица, непонятно. На Новый год Алла Борисовна загадала, чтобы не было войны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Первый месяц в армии. Курс молодого бойца. Принятие военной присяги.
Автор: Елена Былкина
Темы лиза галкина гарри галкин алла пугачёва
Новости
Пугачёва показала, как Гарри и Лиза ползают с гранатами в руках: "Это пугает"
В Киеве порекомендовали всем украинцам побыстрее выехать из России
Слово "вторжение" не отражает происходящее в Донбассе, заявили во Франции
Юрий Дудь о тех, кто одобряет войну: "Свита с ампутированным мнением и волей"
"Одноклассники" запустили праздничные активности ко Дню защитника Отечества
Пенсионер из Подмосковья убил собак односельчан, изуродовал кошек и распял ворон
В ООН раскритиковали решение России по ЛДНР: "Нарушение суверенитета Украины"
Глава МИД Британии Трасс не видит доказательств отправки войск РФ в Донбасс
Юрий Лоза: "Желаю, чтобы не пришлось защищать Отечество с оружием в руках"
В Подмосковье семья написала 60 заявлений в полицию на "соседа-пакостника"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Мир. Новости мира
Политолог объяснил, почему Лукашенко никогда не признает независимость ЛДНР
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму
Бывший СССР
Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Последние материалы
Юрий Дудь о тех, кто одобряет войну: "Свита с ампутированным мнением и волей"
"Одноклассники" запустили праздничные активности ко Дню защитника Отечества
Пенсионер из Подмосковья убил собак односельчан, изуродовал кошек и распял ворон
В ООН раскритиковали решение России по ЛДНР: "Нарушение суверенитета Украины"
Глава МИД Британии Трасс не видит доказательств отправки войск РФ в Донбасс
Юрий Лоза: "Желаю, чтобы не пришлось защищать Отечество с оружием в руках"
В Подмосковье семья написала 60 заявлений в полицию на "соседа-пакостника"
Донецкий политик Тимченко: жители Донбасса хотят жить в составе России
Америку и Британию обвинили в желании подчинить себе Евросоюз через Украину
Рынска о санкциях против депутатов РФ: "Накажу тебя, не дам тебе цветочка"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников