Алла Пугачёва опубликовала в День защитника Отечества видео, на котором её восьмилетние наследники проходят "курс молодого бойца".
На кадрах Гарри и Лиза Галкины ловко ползают с "условными" гранатами в руках по матам в физкультурном зале.
"Будь готов! Всегда готов!" — подписала видео Примадонна, поставив несколько хештегов под кадрами: "защитник", "война и мир".
Подписчики Аллы Борисовны не оценили такой милитаристский контент.
"Жутковато смотрится";
"Я тоже не совсем поняла, даже если это кегли, зачем детям локти обтирать?";
"Актуально в наши дни";
"Это пугает";
"Мира вам! Не дай бог чтобы это пригодилось!" — писали фолловеры под постом народной артистки СССР.
Посты в аккаунте Примадонны появляются довольно редко. Что этим видео хотела сказать певица, непонятно. На Новый год Алла Борисовна загадала, чтобы не было войны.
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