Пугачёва показала, как Гарри и Лиза ползают с гранатами в руках: "Это пугает"

Алла Пугачёва опубликовала в День защитника Отечества видео, на котором её восьмилетние наследники проходят "курс молодого бойца".

На кадрах Гарри и Лиза Галкины ловко ползают с "условными" гранатами в руках по матам в физкультурном зале.

"Будь готов! Всегда готов!" — подписала видео Примадонна, поставив несколько хештегов под кадрами: "защитник", "война и мир".

Подписчики Аллы Борисовны не оценили такой милитаристский контент.

"Жутковато смотрится"; "Я тоже не совсем поняла, даже если это кегли, зачем детям локти обтирать?"; "Актуально в наши дни"; "Это пугает"; "Мира вам! Не дай бог чтобы это пригодилось!" — писали фолловеры под постом народной артистки СССР.

Посты в аккаунте Примадонны появляются довольно редко. Что этим видео хотела сказать певица, непонятно. На Новый год Алла Борисовна загадала, чтобы не было войны.

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