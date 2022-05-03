Фанаты Пугачевой и Галкина грозят иском в суд на Симоньян и Соловьёва

Преданные фанаты шоумена Максима Галкина и некогда популярной певицы Аллы Пугачевой намерены подать иск в Басманный суд.

"Засудить" они хотят тележурналиста Владимира Соловьёва и журналистку Маргариту Симоньян.

Поклонники полагают, что высказывания журналистов в адрес семьи Галкина-Пугачёвой являются беспочвенными, пишет "MK".

Недавно у себя на передаче Владимир Соловьёв и его коллега Маргарита Симоньян резко высказалась в адрес Максима Галкина. Руководитель RT объявила, что Галкин — гей и женился на Пугачевой только ради денег и продвижения в карьере.

Фанаты артистов говорят, что такие высказывания обязаны подкрепляться какими-то доказательствами. Но журналистка не предоставила таковых, и её могут призвать к ответу.