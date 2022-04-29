Известный музыкант и блогер Юрий Лоза уверен, что группа "Би-2" перед концертом в Омске должна была открыто заявить, что поддерживает украинских нацистов. Особенно, если группа хочет политически выразить собственную точку зрения.
Так Лоза отреагировал на отказ "Би-2" выступать перед омичами из-за баннера с символом Z.
"Зрители… увидели этот баннер, их это не напрягло. Если бы их напрягло это, они бы спокойненько сдали свои билеты… А если это напрягает артистов… если они хотят публично поддержать украинских нациков, то надо заявить об этом публично властям. И сказать, что "мы вот будем проводить вот эту акцию в защиту украинских нациков", — отмечает певец.
Лоза подчёркивает, что в "Би-2" не имеют никакого права указывать местным властям и жителям, как менять инфраструктуру города.
По его словам, это дело городских властей. Если так оформили здания, то власти считают, что так правильно. А тут приехал столичный артист, начинает рассказывать местным властям, как оформлять собственный город — это же "глупость какая-то несусветная!", удивляется Лоза.
Напомним, "артисты" "Би-2" из-за плаката с символом Z на сцене, отказалась выступать для жителей Омска. Замминистра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник говорит, что они "тайно, ночью, ни с кем не согласовывая" завесили баннер траурным чёрным полотном.
Остальные плакаты претензий у "Би-2" не вызвали. А открыто назвать причины собственного отказа смелости у гастролёров не хватило. Музыканты сообщили, что выступить им якобы кто-то не позволяет, а гитарист группы позже вообще выдумал какую-то дикую версию, что баннер портил звук.
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