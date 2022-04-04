Израильтяне с подозрением относятся к "понаехавшим" российским артистам

Блогер Вероника Степанова рассказала в своем Telegram-канале о реакции израильтян на приезд российских знаменитостей. По ее словам, жители не воспринимают артистов всерьез, они никогда не станут такими же представителями элиты, какими были на родине.

Степанова цитирует письма, полученные от своих знакомых израильтян: мы признаем только тех людей, кто за нас воевал, и всей душой и преданностью всегда с нами. Подобные же предатели были бы осуждены или изгнаны из нашей страны.

Ранее российские звезды — Максим Галкин с женой Аллой Пугачевой, певец Семен Слепаков, светская львица Ксения Собчак и многие другие уехали в Израиль после начала специальной операции на Украине.