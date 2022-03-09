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Автор Светлана Нерадовская

Пригожин и Валерия про слухи о своём бегстве из России: "А коршуны уже налетели"

Шоу-бизнес

Певица Валерия с супругом Иосифом Пригожиным проинформировали общественность о своём возвращении в Москву из Израиля. В подтверждение сказанному пара разместила в своих соцсетях фото из самолёта.

Пригожин и Валерия про слухи о своём бегстве из России: "А коршуны уже налетели"

До этого многие пользователи были уверены, что Пригожин и Валерия покинули Россию, чтобы переждать сложные времена в жарких странах, как это сделали многие другие звёзды.

Пригожин объяснил, что они улетали всего на два дня, для того, чтобы навестить в Израиле маму и тётю продюсера, и искренне возмутился слухам, которые распространили СМИ по поводу их "бегства из России".

"Двухдневный экспресс-визит к маме в Израиль закончился, летим в любимую Москву. Сколько же сплетен вокруг нашей поездки, это просто шок. Выбрали два дня в графике, чтобы навестить маму (в пандемию из-за ограничений не мог приехать к ней на 80-летний юбилей). А 8-го к тому же был 85-летний юбилей моей родной тети, которая мне как вторая мама, да и женский праздник никто не отменял. А коршуны уже налетели. Я бы с удовольствием призвал бы всех недобросовестных писак к ответственности", — возмутился Пригожин в своём Instagram.

Ранее, сообщая о своей поездке в Израиль, Пригожин назвал её "экспресс-визитом".

"Одна нога здесь, другая там" — написал продюсер.

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Иосиф Пригожин и Валерия улетели из России
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Ольга Алексеева
Темы израиль
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