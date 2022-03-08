Бизнесмен Пригожин связал переезд Леонтьева с его моральными качествами

Популярный певец Валерий Леонтьев уехал из России в США на фоне спецоперации Москвы на Украине. Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прошёлся по артисту отечественного шоу-бизнеса, который срочно покинул родное государство.

"Законодатели были абсолютно правы, когда в новой Конституции начали борьбу с **********. Думаю, что у Леонтьева уже тогда начались муки сомнений, но ******* он и в Америке *******. В этом случае я уже имею в виду его моральные качества", — цитирует пресс-служба компании "Конкорд" заявление Пригожина.

Бизнесмен пояснил, что уже 9 марта юристы "Конкорда" обратятся с гражданской инициативой в Госдуму. Речь будет идти об ограничительных мерах выезда за пределы России к похищенным или незаконно вывезенным капиталам.