Юрий Лоза: "Желаю, чтобы не пришлось защищать Отечество с оружием в руках"

Автор хита "Плот" Юрий Лоза поделился своим взглядом на праздник День защитника Отечества.

Музыкант рассказал о своей армейской службе, которая проходила в городе Свободном-20 в 70-х годах. Такие воспоминания были приурочены к празднику 23 февраля.

"Поздравляю всех причастных с Днём защитника Отечества! Желаю, чтобы никогда никому из вас, ваших детей и внуков не пришлось его защищать с оружием в руках", — написал певец в своём Instagram-аккаунте.

Армейские воспоминания у Юрия Эдуардовича получились не очень радостными.

"Командиры настойчиво старались "выбить из моей *** домашние пирожки" и сделать из меня образцового ракетчика", — написал Лоза.

Артист вспомнил, как отмечали 23 февраля в его части. По его словам, в ряды сержантов отбирали исключительно маньяков, которые заставляли солдат маршировать на двадцатиградусном морозе часами.

"Именно тогда, на четвёртом часу строевых занятий Родина получила ещё одного безжалостного воина — я понял, что готов убивать", — признался Юрий Эдуардович.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен