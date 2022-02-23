EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

Юрий Лоза: "Желаю, чтобы не пришлось защищать Отечество с оружием в руках"

Шоу-бизнес

Автор хита "Плот" Юрий Лоза поделился своим взглядом на праздник День защитника Отечества.

Юрий Лоза: "Желаю, чтобы не пришлось защищать Отечество с оружием в руках"

Музыкант рассказал о своей армейской службе, которая проходила в городе Свободном-20 в 70-х годах. Такие воспоминания были приурочены к празднику 23 февраля.

"Поздравляю всех причастных с Днём защитника Отечества! Желаю, чтобы никогда никому из вас, ваших детей и внуков не пришлось его защищать с оружием в руках", — написал певец в своём Instagram-аккаунте.

Армейские воспоминания у Юрия Эдуардовича получились не очень радостными.

"Командиры настойчиво старались "выбить из моей *** домашние пирожки" и сделать из меня образцового ракетчика", — написал Лоза.

Артист вспомнил, как отмечали 23 февраля в его части. По его словам, в ряды сержантов отбирали исключительно маньяков, которые заставляли солдат маршировать на двадцатиградусном морозе часами.

"Именно тогда, на четвёртом часу строевых занятий Родина получила ещё одного безжалостного воина — я понял, что готов убивать", — признался Юрий Эдуардович.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Юрий Лоза о форме Земли и о том, почему решил не плясать под официальную дудку
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Темы юрий лоза
Новости
Пенсионер из Подмосковья убил собак односельчан, изуродовал кошек и распял ворон
В ООН раскритиковали решение России по ЛДНР: "Нарушение суверенитета Украины"
Глава МИД Британии Трасс не видит доказательств отправки войск РФ в Донбасс
Юрий Лоза: "Желаю, чтобы не пришлось защищать Отечество с оружием в руках"
В Подмосковье семья написала 60 заявлений в полицию на "соседа-пакостника"
Донецкий политик Тимченко: жители Донбасса хотят жить в составе России
Америку и Британию обвинили в желании подчинить себе Евросоюз через Украину
Рынска о санкциях против депутатов РФ: "Накажу тебя, не дам тебе цветочка"
В СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных в ходе массовых беспорядков
Президент ЦАР Туадера признал ДНР И ЛНР вслед за Россией
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР

Долгожданное признание Россией ЛДНР состоялось. Однако многие задаются вопросом, как будут развиваться события дальше и, самое главное, закончатся ли на этом обстрелы мирных граждан республик. Свой прогноз на этот счёт сделал израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми объяснил, что будет с Украиной после признания ЛДНР
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Политика. Новости и аналитика
Сосновский назвал, что стало последней каплей в чаше терпения Путина
Мир. Новости мира
Политолог объяснил, почему Лукашенко никогда не признает независимость ЛДНР
Мир. Новости мира
Трамп в восторге от гениальности Путина, "сделавшего" Байдена на Украине
Василий Амирджанов Власти нанесли удар по народной монументалистике Василий Амирджанов Любовь Степушова Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет Любовь Степушова Усам Оздемиров Чего нам ждать от послания президента Федеральному собранию? Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
На Украине объяснили, что будет после признания Россией ЛДНР: "Начнут пугать"
Бывший СССР
Путин готов освобождать Украину, так как она этого хочет
Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму
Политика. Новости и аналитика
Владимир Путин выдвинул ультиматум Украине по Крыму
Последние материалы
Донецкий политик Тимченко: жители Донбасса хотят жить в составе России
Америку и Британию обвинили в желании подчинить себе Евросоюз через Украину
Рынска о санкциях против депутатов РФ: "Накажу тебя, не дам тебе цветочка"
В СИЗО Казахстана умерли шесть задержанных в ходе массовых беспорядков
Президент ЦАР Туадера признал ДНР И ЛНР вслед за Россией
Олимпийские авто: какие машины подарят российским призёрам ОИ-2022?
Эксперт Исаков рассказал, какие акции скупать, пока мир в "геополитическом шоке"
Украинские силовики обстреляли три населённых пункта в ДНР
Путин назвал убийцу первого главы ДНР Захарченко
В ЛНР раскрыли подробности утреннего теракта: "Мог привести к большим жертвам"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников