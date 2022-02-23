Автор хита "Плот" Юрий Лоза поделился своим взглядом на праздник День защитника Отечества.
Музыкант рассказал о своей армейской службе, которая проходила в городе Свободном-20 в 70-х годах. Такие воспоминания были приурочены к празднику 23 февраля.
"Поздравляю всех причастных с Днём защитника Отечества! Желаю, чтобы никогда никому из вас, ваших детей и внуков не пришлось его защищать с оружием в руках", — написал певец в своём Instagram-аккаунте.
Армейские воспоминания у Юрия Эдуардовича получились не очень радостными.
"Командиры настойчиво старались "выбить из моей *** домашние пирожки" и сделать из меня образцового ракетчика", — написал Лоза.
Артист вспомнил, как отмечали 23 февраля в его части. По его словам, в ряды сержантов отбирали исключительно маньяков, которые заставляли солдат маршировать на двадцатиградусном морозе часами.
"Именно тогда, на четвёртом часу строевых занятий Родина получила ещё одного безжалостного воина — я понял, что готов убивать", — признался Юрий Эдуардович.
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