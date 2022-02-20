Пьяный прапорщик устроил массовое избиение российских срочников

Пресс-служба Восточного военного округа опровергла сообщения СМИ об избиении солдат-срочников пьяным старшим прапорщиком в одной из частей в Хабаровском крае, "Байкал 24".

По словам военных, "нарушений уставных правил взаимоотношений в отношении других военнослужащих воинской части не выявлено". По данным пресс-службы округа, драка якобы произошла между срочником и контрактником. Третий военнослужащий разнимал дерущихся и двое человек получили ссадины.

Ранее комитет солдатских матерей и мать одного из пострадавших солдат заявили, что пьяный прапорщик устроил ночью проверку тумбочек и тапочек в одном из подразделений, после чего начал избивать провинившихся срочников. На помощь ему пришел сержант.

Один из пострадавших госпитализирован с отбитыми почками. Остальные находятся в части.

Правозащитники отмечают, что насилие в российской армии действительно сократилось в результате реформ, однако проблема так и не была решена до конца. Тем более учитывая последний резонансный случай с расстрелом сослуживцев солдатом-срочником. О том, как обстоят сейчас дела в армии с дедовщиной, рассказал Pravda. ru врач-психиатр, нарколог, философ и писатель Сергей Нурисламов.

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