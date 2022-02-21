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Автор Елена Былкина

Волочкова устроила новому бойфренду фейковый отдых на Мальдивах

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова обеспечила новому жениху бюджетный отдых на Мальдивах. Звезда нашла способ очутиться в райском уголке планеты с женихом абсолютно бесплатно.

Анастасия Волочкова с бойфрендом
Анастасия Волочкова с бойфрендом

Анастасия Волочкова нередко оплачивает своим мужчинам расходы на отдых. Экс-прима Большого театра славится своей щедростью, однако горький опыт предыдущих отношений заставил балерину бережнее относиться к своим финансам.

Волочкова ранее призналась, что с Сергеем Кузнецовым на Мальдивских островах спустила почти два миллиона рублей. На этот раз звезда не спешит расставаться с кровными деньгами.

С новым возлюбленным она сначала отправилась в Калужскую область. Затем звезда с женихом по имени Дима перенеслась на Мальдивы. Перелёт, однако, оказался фейковым, так как подписчики без труда увидели признаки "голимого" фотошопа на курортной фотографии балерины.

"Мы с Димой в моём любимом крае", — подписала отфотошопленный кадр знаменитость.

Волочкова поместила себя и своего избранника в райские пейзажи, вырезав снимки из сурового антуража русской зимы. На фото балерина с женихом одеты и обуты по-зимнему, поэтому кадр очень дисгармонирует с окружающими красотами Мальдивского острова.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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