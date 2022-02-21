Волочкова отправилась в мужской монастырь с новым спутником: "Как же красиво!"

Российская балерина Анастасия Волочкова вместе с новым предполагаемым бойфрендом по имени Дмитрий посетила мужской монастырь в Калужской области.

Знаменитость поделилась своими впечатлениями от поездки в Instagram-аккаунте. Она отметила, что идея съездить в святое место принадлежала Дмитрию.

"Я очень благодарна моему замечательному другу Диме за нашу очень красивую поездку в его родной город Калугу. Как же тут красиво! Такая благодать! Отец Каллиник уделил нам много времени, показав монастырь", — написала Волочкова.

Она сопроводила свой пост хэштегами #радость и #любовь. Многие подписчики положительно отреагировали на фотографию нового мужчины в профиле балерины, однако отдельные комментаторы осудили Волочкову за "пиар" в храме.

"Хорошо хоть на шпагат на входе в храм не села", — высказался один из пользователей соцсети.

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