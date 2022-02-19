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Автор Елена Былкина

Какое имущество оставил Борис Невзоров многочисленным наследникам

Шоу-бизнес

У скончавшегося от COVID-19 72-летнего народного артиста РФ Бориса Невзорова осталось трое детей. При этом актёр признавался, что знает не всех своих внебрачных наследников.

Какое имущество оставил Борис Невзоров многочисленным наследникам

Борис Невзоров был любвеобильным человеком. Нередко его романы заканчивались рождением детей. Последняя гражданская жена артиста 46-летняя Елена Хрипунова в конце 2020 года родила артисту дочь Анастасию. 

"У меня и внебрачные дети есть. Наверное, не про всех из них знаю. Но некоторые мои бывшие утверждали, что именно я отец… Спасибо им, что не выпячивают на телешоу наше родство, не требуют денег. Впрочем, особо больших средств у меня и нет. Претендовать не на что. Только на мои гены и на мое имя", — цитирует слова артиста "Экспресс газета".

Актёр не нажил огромного состояния. Дорогую квартиру в престижном районе столицы Невзоров был вынужден продать после громкого развода со второй женой Аллой Пановой.

"Деньги поделили пополам, У меня старые понятия. Когда-то жил с первой женой Мариной в ее квартире. Мне бы в голову такое не пришло — делить недвижимость после развода, судиться", — объяснял Борис Георгиевич.

Невзоров отметил, что не стал официально заключать брак с новой избранницей, но позаботился, чтобы у женщины было своё жильё.

"Двухкомнатную квартиру в подмосковном Долгопрудном ей купил. Там и живём", — рассказал народный артист РФ.

Со старшим сыном, который сейчас живёт в Лондоне, отношения у Невзорова не заладились

"Полине, дочке от второго брака, 36. Она — врач-отоларинголог. Растит двоих сыновей, с семьей (ее муж тоже врач, но стал бизнесменом) из Москвы в Адлер переехала", — рассказал Борис Георгиевич.

Близкие артиста опасаются, что после смерти Невзорова объявятся его многочисленные наследники, и начнутся скандальные тяжбы.

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Умер Борис Невзоров
Автор: Елена Былкина
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